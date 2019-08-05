تصاعد الدخان من دبابة الفريق الإيراني في الألعاب العسكرية الدولية (فيديو)

قال المركز الإعلامي للمسابقات في بيان أنه "خلال السباق الثاني، لم يفتح طاقم الفريق الإيراني ، الستائر المعدنية لنظام تبريد المحرك في الخزان، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وتصاعد الدخان في حجرة المحرك، وتمت إزالة الدخان من خلال تدخل فرق الدعم في الوقت المناسب، لم يصب طاقم الدبابة".

وتعقد الألعاب العسكرية "آرميا-2019" للمرة الخامسة. وستقام المسابقات على أراضي 10 دول: روسيا، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، إيران، كازاخستان ، الصين، منغوليا وأوزبكستان. يتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ستة آلاف جندي من 30 دولة. ستعقد المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس/ آب.