الروبوت الروسي إلى محطة الفضاء الدولية يتمتع بحس الفكاهة واجتماعي

ترسل وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، في 22 أغسطس/ آب، روبوتا آليا، أطلق عليه اسم "Skybot F-850"، ويعرف باللغة الروسية باسم فيدور.

وتعتبر هذه الرحلة فريدة من نوعها، كون الروبوت ولأول مرة سيجلس على كرسي قائد السفينة وليس في المنطقة الخاصة للشحن.

وسيقوم الروبوت، خلال الرحلة، بالتعليق على ما يحدث من حوله، بالإضافة إلى العديد من المهام على محطة الفضاء الدولية تحت إشراف رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف، وسيكون قادرا على التحدث مع الطاقم.

ما الجديد في تصميم الروبوت؟

قال المدير التنفيذي للبرامج والعلوم الواعدة لوكالة "روس كوسموس" الحكومية ألكسندر بلوشينكو لوكالة "سبوتنيك": لقد تم تغيير قاعدة المكونات الإلكترونية، ومواد العناصر البلاستيكية ونظام التحكم في الإصدار الجديد للروبوت. وجميع التغييرات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمتطلبات العالية للمعدات المستخدمة في صناعة الصواريخ والفضاء.

روبوت فكاهي واجتماعي

سيتواصل الروبوت مع رواد الفضاء وسيكون قادرا على التحدث حول أي موضوع. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يعلق على حالة الرحلة لمركبة "سويوز".

© Sputnik . Alexander Ovcharov الرجل الآلي "فيودور"

وقال بلوشينكو "يتمتع الروبوت، مثله مثل أي شخص آخر، بحس الفكاهة، كما يمكنك الحديث معه حول أي موضوع تريده، ويمكنه الإجابة على أسئلة متنوعة، ابتداء من الترحيب وانتهاءا بمؤسسيه وفلسفة الكون. كما يتوجب على الروبوت تحديد قيمة الحمولة الزائدة وظهور حالة انعدام الوزن".

مهمة الروبوت "فيدور" في محطة الفضاء الدولية

وقال بلوشينكو "تتمثل مهام روبوت فيدور على متن المحطة الفضائية الدولية في إجراء اختبارات أعدها مهندسون روس لمساعدة رواد الفضاء. وإذا نجحت جميع الاختبارات، فسيتم اختبار الجيل التالي من الروبوتات خارج المحطة المدارية".

© Sputnik . Vladimir Vyatkin الرجل الآلي "فيودور"

وأضاف "سوف يقلل هذا من خطر قيام رائد فضاء بالعمل في الفضاء الخارجي، في المستقبل، أثناء تنظيم أعمال إصلاح على محطة الفضاء الدولية وغيرها من المركبات الفضائية".

متى ستكون الرحلة الثانية؟

قال الخبير إن الرحلات اللاحقة للروبوت فيدور إلى الفضاء سيتم الإعلان عنها بعد معالجة بيانات التجربة الحالية. واختتم قائلاً: "في الوقت الحالي، هناك مسودة لبرنامج متكامل لمزيد من العمل، لكن ما زال من السابق لأوانه تقديمها".