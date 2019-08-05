سيناتور روسي يعلن المدة التي تحتاجها روسيا لتطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلن عضو لجنة مجلس الدفاع والأمن في مجلس الفيدرالية الروسي، فرانز كلينتسيفيتش، اليوم الإثنين، أنه يلزم روسيا سنة أو سنتين على الأقل، لتطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، إذا وردت معلومات بأن الولايات المتحدة تمتلك مثل هذه الصواريخ.

موسكو - سبوتنيك. وقال كلينتسيفيتش لوكالة "سبوتنيك" إن "اتهامات الأمريكان بأن روسيا لديها بالفعل مثل هذه الصواريخ ليس لها أي أساس على الإطلاق. لتطوير صواريخ من هذه الفئة يلزم سنة أو اثنتين."

وأكد أن بلاده ستواصل تطوير هذه الصواريخ فقط إذا تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت في إنتاج هذه الصواريخ.

ووفقًا لعضو مجلس الفيدرالية بأنه في الفترة المطلوبة لحدوث ذلك، ستقوم بلاده بالدفاع عن الحدود الروسية بصواريخ "كاليبر" البحرية.

يذكر أنه في 2 أغسطس/ آب، تم انتهاء العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت واشنطن انسحابًا أحاديًا من هذا الاتفاق، متهمة روسيا بانتهاكها على المدى الطويل. وموسكو نفت من جانبها جميع الاتهامات. في أوائل شهر يوليو/تموز ، وقع بوتين قانونًا بتعليق العقد.

وصرحت روسيا مرارًا بأنها تمتثل تمامًا لشروط الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن موسكو لديها أسئلة جدية للغاية لواشنطن فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة من قبل الأميركيين أنفسهم. ووفقا له، فإن الاتهامات الأمريكية بانتهاك المعاهدة لا أساس لها من الصحة.

هذا ولا تزال معاهدة الصواريخ، الموقعة في عام 2010، هي المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في شباط/فبراير 2021، وحتى الآن لم تعلن الإدارة الأمريكية ما إذا كانت واشنطن تعتزم تمديدها. وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة، جون بولتون، بأنه من غير المرجح تمديد عمل المعاهدة، لأن لديها عيوب. وصرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشتها. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي جديد بين روسيا والصين والولايات المتحدة. الشيء الذي رفضته بكين.