انفجارات مستودع الذخيرة في إقليم كراسنويارسك لا تشكل خطرا على سكان المدينة

أعلنت بلدية مدينة أتشينسك الروسية، اليوم الإثنين، أن انفجارات الذخيرة التي وقعت في إحدى الوحدات العسكرية بإقليم كراسنويارسك، والتي نجمت عن حريق في المستودع، لا تشكل تهديدًا على حياة وصحة سكان المدينة.

كراسنويارسك - سبوتنيك. وجاء في بيان البلدية: "الموجات الارتدادية الناجمة عن الانفجارات التي تصل إلى المدينة، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، لا تشكل تهديدا على حياة وصحة سكان مدينة أتشينسك. ويرجى الحفاظ على الهدوء".

هذا وأعلنت حكومة مقاطعة كراسنويارسك، في وقت سابق من اليوم، أنه عند تمام الساعة 17:00 (13.00 بتوقيت موسكو)، وقع حريق وانفجارات في مستودع تخزين ذخيرة المدفعية في إحدى الوحدات العسكرية بالقرب من مدينة أتشينسك.

هذا وكانت هيئة الطوارئ في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، قد أعلنت قبل ذلك، بأن أكثر من 40 ألف قذيفة موجودة في مستودع الذخائر التابع لوزارة الدفاع في منطقة اتشينسك، حيث اندلع الحريق، وأن هناك عمليات إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كم حول المستودع.