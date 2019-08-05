انفجارات مستودع الذخيرة في إقليم كراسنويارسك لا تشكل خطرا على سكان المدينة

كراسنويارسك - سبوتنيك. وجاء في بيان البلدية: "الموجات الارتدادية الناجمة عن الانفجارات التي تصل إلى المدينة، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، لا تشكل تهديدا على حياة وصحة سكان مدينة أتشينسك. ويرجى الحفاظ على الهدوء".
هذا وأعلنت حكومة مقاطعة كراسنويارسك، في وقت سابق من اليوم، أنه عند تمام الساعة 17:00 (13.00 بتوقيت موسكو)، وقع حريق وانفجارات في مستودع تخزين ذخيرة المدفعية في إحدى الوحدات العسكرية بالقرب من مدينة أتشينسك.
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Пресс-служба администрации Ачинска сообщает: «ЧП в районе деревня Каменка (Ачинского района). Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта». #Красноярск #СИБИРЬ #красноярскийкрай #Ачинск #Чп
هذا وكانت هيئة الطوارئ في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، قد أعلنت قبل ذلك، بأن أكثر من 40 ألف قذيفة موجودة في مستودع الذخائر التابع لوزارة الدفاع في منطقة اتشينسك، حيث اندلع الحريق، وأن هناك عمليات إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كم حول المستودع.
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