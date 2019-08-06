مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث سير في منطقة ريازان الروسية

قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة صغيرة في منطقة ريازان الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة لوكالة "سبوتنيك": "قتل 6 أشخاص وأصيب سبعة آخرون من بينهم طفل جراء اصطدم ميكروباص وسيارة صغيرة بالقرب من قرية بيتشكرياييفو في منطقة ريازان".