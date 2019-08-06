بعد استخدامها في سوريا مقاتلة "سو-30" تتطور إلى "سوبر سوخوي"

ويطلق هذا الاسم على طائرة معدلة من طراز "سو-30إس إم". وقد طلبت وزارة الدفاع الروسية من شركة "سوخوي" أن تصنع أولى دفعات طائرات من طراز "سو-30إس إم1".

وتم تعديل مقاتلة "سو-30إس إم" مع الأخذ في الاعتبار، كما قالت صحيفة "إزفستيا"، لنتائج الأعوام الأولى من استخدامها في روسيا وسوريا حيث شاركت في الحرب على الإرهاب.

وتحصل طائرات "سوبر سوخوي" على محركات جديدة من طراز "أ إل-41إف1إس" وهي نفس المحركات التي يتم تجهيز مقاتلات "سو-35" بها. ويمكّن هذا المحرك الطائرة من أداء حركات بهلوانية صعبة.

ومن مستجدات تجهيز طائرة "سوبر سوخوي" رادار "إيربيس" الذي يعتبر أقوى جهاز رادار خاص بالطائرة في العالم ويستطيع اكتشاف طائرة العدو على بعد يزيد على 100 كيلومتر.

كما تضمنت عملية التعديل تزويد الطائرات المعدلة بأسلحة جديدة كقنبلة "كاب-250" الموجهة.