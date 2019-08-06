الدفاع الروسية: إخماد حريق مستودع الذخائر في كراسنويارسك يتم اليوم

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، اليوم الثلاثاء، أن طائرات النقل العسكري من طراز "إيل-76" ومروحيات أخرى ستقوم بإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع ذخائر المدفعية في كراسنويارسك ليتم القضاء على الحريق بأكمله بحلول نهاية اليوم.

وقال بولغاكوف في تصريح: "علينا الآن فتح حركة الطيران، حيث ستقوم 10 طائرات من طراز "إيل-76" ومروحيات بمكافحة الحريق. يجب حل مسألة إخماد الحريق المقرر بحلول نهاية اليوم".

وكان قد اندلع حريق، يوم أمس الاثنين، في مستودع للذخائر تابع لوزارة الدفاع في منطقة أتشينسك بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا، وكانت هيئة الطوارئ في الإقليم قد أعلنت، أمس، عن وجود أكثر من 40 ألف قذيفة في هذا المستودع، وأن هناك عمليات إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كيلومتراً حول المستودع.

ووفقاً لهيئات الطوارئ في المنطقة، تطايرت الشظايا الناتجة عن انفجار في المستودع العسكري في منطقة أتشينسك في محيط 15 كيلومترا.