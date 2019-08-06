الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري إلى الفضاء

أعلن قسم المعلومات ووسائل الإعلام بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قمر اصطناعي لحساب الوزارة من قاعدة بايكانور الفضائية بكازاخستان.

وجاء في بيان قسم المعلومات ووسائل الإعلام: "حمل الصاروخ الناقل الثقيل من طراز "بروتون-إم"، الذي انطلق اليوم صباحا من قاعدة بايكانور الفضائية مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية بنجاح إلى المدار المخصص له".

Работает боевой расчёт Байконура.

Ночной пуск "Протона". pic.twitter.com/dc9JMRGe94 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 6, 2019

هذا وقد أطلقت السلطات الروسية يوم 14 مارس/ آذار 2016 من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية صاروخ "بروتون — أم" الذي يحمل على متنه إلى المريخ محطة "أكزومارس 2016" الروسية الأوروبية المشتركة، وكان يعول المشاركون في البرنامج القيام بنفس الإطلاق والذي دخل حينها الصاروخ الحامل المجال الجوي الصيني، إلى أن الجانب الصيني يماطل في الموافقة على مسار الرحلة بعد حادثة تحطم صاروخ بروتون في عام 2014، والذي سقط أجزاء من حطامه في الأراضي الصينية الشمالية، فلذلك تم اتخاذ قرار بتغير مسار الصاروخ الحامل.