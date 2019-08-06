بالفيديو... إخماد حريق مستودع ذخائر في روسيا بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع بالأمس في مستودع للذخائر في إقليم "كراسنويارسك" بالكامل، وأنه لا توجد أي بؤر مشتعلة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إخماد النيران التي اشتعلت في مركز الشؤون الإدارية بالمنطقة العسكرية المركزية، ولا توجد أي بؤر اشتعال. وقد توقفت القذائف عن الانفجار بعد 5 ساعات".

وجاء في البيان، بأن عشر طائرات "إيل -76" للنقل العسكري وخمس مروحيات تابعة للطيران العسكري "إم أي-8" مزودة بالأجهزة المطلوبة عملت في إخماد الحريق بالمستودع.

كما تم نقل المجمع الآلي "أوران-14" وهو إنسان آلي مخصص لمكافحة الحرائق إلى إقليم كراسنويارسك للمشاركة في إطفاء الحريق الذي اندلع بالأمس

وكان الاشتعال قد اندلع يوم أمس الإثنين، في أحد المخازن العسكرية التي تحوي بارود ذخائر مدفعية، في منطقة "أتشينسكي" الواقعة غرب إقليم "كراسنويارسك"، وتم إخلاء الأحياء السكنية في محيط 20 كيلومتراً حول مكان الحادث، وإعلان حالة الطوارئ في منطقة أتشينسكي.