استطلاع للرأي: نصف سكان روسيا يخشون الحرب النووية

أظهر استطلاع للرأي العام في روسيا أن نحو 52% من المواطنين الروس يخشون الحرب النووية، واعتبرت الأكثرية من المستطلعين أنه في حال حصولها لن يكون هناك فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب المستطلعين فإن نسبة 74% اعتبرت أن الحرب النووية ستقوم بتدمير العالم وفرصة النجاة منها مستحيلة، بينما اعتبر الباقون أن فرص النجاة موجودة في حال اتخاذ كل التدابير المؤاتية لمواجهة الحرب النووية ودخول الملاجئ.

وبحسب الإستطلاع الذي أجري مؤخرا فإن نسبة 46% من المواطنين الروس ليسوا خائفين من الحرب النووية، فاعتبرت نسبة 60% من المستطلعين أن الولايات المتحدة تشكل التهديد الأكبر باستخدام الأسلحة النووية وتلتها الصين التي سماها نحو 13% من المواطنين الروس واحتلت كل من بريطانيا وكوريا الشمالية المركز الثالث والرابع وحصلت على نسبة 6% من نصيب المستطلعين الروس بالإضافة إلى الناتو 5%.

أما نسبة 11% من المواطنين الروس مقتنعين أن الدول النووية الأخرى لا تشكل أي تهديد أو خطر.

ووفقا للمركز تمكن 72٪ من المواطمين الروس تذكر الحالات الحقيقية لاستخدام القنبلة الذرية في النزاعات العسكرية بينما 21٪ منهم لم يتذكروا مثل هذه الحالات.

وأشار المركز أن الاستطلاع كشف أن 15٪ فقط من المواطنين الروس يعلمون بموقع الملاجئ في بلادهم ونسبة 13 ٪ على دراية بوجودها من دون تحديد المكان، أما نسبة 71٪ من المستطلعين لا يعلمون بوجود مآوى وملاجئ ضد القنابل النووية وأمكنتها.

تم إجراء الاستطلاع في 3 تموز/ يوليو من هذا العام وشمل 1600 مواطن روسي.