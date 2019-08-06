بوتين يأمل بأن تؤدي الانتخابات الرئاسية في أبخازيا إلى تعزيز الاستقرار في الجمهورية

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبخازيا وفقًا للمبادئ الديمقراطية وأن تسهم في تعزيز الاستقرار في البلاد.

بوتشاروف روتشي - سبوتنيك. قال بوتين، خلال لقائه مع نظيره الأبخازي، راؤول خاجيمبا "اجتماعنا يعقد قبيل الانتخابات الرئاسية في أبخازيا. وآمل كثيرا أن تجري وفقًا للمبادئ الديمقراطية وأن تسهم في مزيد من الاستقرار في الجمهورية - كتطور مستقر لمكونها الاقتصادي، وكذلك الاستقرار السياسي".

هذا واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأبخازي في مقر إقامته في سوتشي في بوتشاروف روتشي.

واعترفت روسيا في آب/ أغسطس 2008، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانتا تسعيان لنيل الاستقلال عن جورجيا، وحدث ذلك بعد اندلاع حرب بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، في آب/ أغسطس 2008 استمرت 5 أيام.

بالإضافة إلى روسيا، اعترفت باستقلال أبخازيا، كل من: نيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو.

وكانت القيادة الروسية قد أعلنت مراراً، أن الاعتراف بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ذاتيتي الحكم سابقاً في قوام جورجيا، يعكس الواقع الراهن ولا رجعة عنه.