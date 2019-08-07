امتداد الحرائق في منطقة "إيركوتسك" الروسية على مساحة تزيد على 25 ألف هكتار

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الحرائق في منطقة إيركوتسك امتدت على مساحة تزيد على 25 ألف هكتار.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لا يزال في منطقة إيركوتسك اليوم 7 أغسطس/آب، 136 حريقا على مساحة 675488 هكتار، بالمقارنة مع الأيام السابقة، حيث ارتفع عدد الحرائق الطبيعية بنسبة 4 بالمائة، وزادت مساحة الحرائق الحالية إلى 25 ألف هكتار".

ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض حالة الطوارئ في أربعة أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إيركوتسك، وإقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن طائراتها أخمدت حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك على مساحة 753 ألف هكتار خلال أربعة أيام.