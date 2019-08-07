"سوخوي 25" تعزز إمكانياتها

واستهدفت عملية تعديل المقاتلة القاذفة "سو-25" تعزيز إمكانياتها لترقى إلى مستوى إمكانيات الطائرات المنتمية إلى الجيل الرابع++ من الطائرات الحربية.

وتحمل الطائرة المعدلة اسم "سو-25إس إم3". وأعلنت شركة "أو. أ. كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، أن فعالية طائرة "سو-25إس إم3" تعادل ثلاثة أمثال فعالية طائرة "سو-25".

وتحصل طائرات "سو-25إس إم3" على تقنية التوجيه الجديدة التي تطلق الصواريخ وتلقي القنابل على أهداف محددة حينما تكون الطائرة بعيدة عن الهدف أو من وراء الغيوم.

ودشنت روسيا تزويد قواتها الجوية بطائرات "سو-25إس إم3"، في أبريل/نيسان 2019، بتسليم أربع طائرات معدلة من نوع "سو-25" إلى إحدى وحدات القوات الجوية في إقليم ستافروبول.