كيف تقضي على الشعور بالنعاس في الفترة ما بين الثالثة والرابعة ظهرا

أكدت الطبيبة المختصة في الطب الشخصي، مارغريتا كورولوفا، أن الخضروات والحبوب الغنية بالبترويين والألياف بالإضافة إلى الجوز واللوز تساعد على الحفاظ على النشاط في الفترة ما بين الثالثة والرابعة ظهرا

وأضافت الاختصاصية التي تعمل في الوكالة الفيدرالية الطبية الحيوية في حوار لصيحفة "فيتشرنايا موسكفا"، أن وجبة تتراوح ما بين 200 إلى 300 غرام، بالإضافة إلى كوب من الشاي أو القهوة كافية لاستعادة النشاط والطاقة في نفس الفترة من اليوم.

كما أضافت الخبيرة أن الفواكه المقرمشة تساعد على المحافظة على النشاط حتى الظهر كونها غنية بالبروتينات والكربوهيدرات.

وأشارت كورولوفا إلى أن سبب النعاس هو الإفراط في تناول الطعام، لأن كثرة تناول الطعام يزيد من كمية الأكسجين والدم إلى المعدة من أجل هضم الطعام مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين في المخ.

وأكدت أنه لتقليل هذا التأثير والحفاظ على النشاط، يجب شرب الماء أو العصائر الطازجة بعد 40 دقيقة من تناول الطعام.

كما أردفت كورولوفا أن أداء التمارين الرياضة الخفيفة أو تمارين التنفس في فترة ما بعد الظهر تساعد على استرجاع النشاط والطاقة لدى الأشخاص.