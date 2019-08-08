السلطات الأوكرانية "تستعيد" السيطرة على القرم في ظرف محدد

لا يمكن أخذ كلام الرئيس الأوكراني الجديد زيلينسكي حول القرم على محمل الجد.

صرح بذلك السيناتور الروسي فلاديمير جبروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي.

أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات زيلينسكي بشأن اليوم الذي يُفترض أن تستعيد فيه السلطات الأوكرانية السيطرة على شبه جزيرة القرم التي استعادت الهوية الروسية كأحد الأقاليم الروسية، بمشيئة سكانها، في عام 2014.

وقال السيناتور جبروف لقناة RT إنه لا يجد سببا لأخذ تصريحات من هذا النوع على محمل الجد، إذ لا يمكن أن تستعيد السلطات الأوكرانية السيطرة على القرم إلا في ظرف محدد هو زوال روسيا وخروجها من حيز الوجود وهو ما لن يحدث أبدا.

ونوه السيناتور الروسي إلى أن إدارة القرم آلت لأوكرانيا بالصدفة وعادت الأمور الآن إلى نصابها.

ونُقلت تبعية القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في بداية خمسينات القرن العشرين وفقا لقرار القيادة السوفيتية.