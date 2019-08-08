ظهور وحدات مكافحة القراصنة في الجيش الروسي

ستحمي وحدات روسية خاصة "الإنترنت العسكري"، إذ سيتم إنشاء وحدات خاصة في القوات المسلحة الروسية، والتي ستشمل مهامها البحث عن التهديدات الافتراضية وتحييدها.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "حاليًا، تم تطوير برنامج بالفعل سيُنشئ نظامًا متعدد المستويات لحماية شبكات المناطق المحلية التي تدمج نقاط التحكم الميدانية".

بدأت فرق تحييد تهديدات الشبكات في العمل في ألوية الاتصالات المحلية. قريباً سيتقرر إنشاء نفس الوحدات في أجزاء أخرى.

ويؤكد الخبراء أن النظام الجديد سيجعل من المستحيل الوصول إلى "الإنترنت العسكري" من الخارج. وهو يمثل العديد من جدران الحماية، والتي سيكون الغرض منها الحماية من الوصول غير المصرح به.

لن يكون المجندون قادرين على الدخول في مثل هذه الوحدات: يتم تزويد القوات السيبرانية بشكل حصري بضباط من ذوي التعليم العالي الفني الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت القوات المسلحة للاتحاد الروسي بالفعل في إنشاء شبكة إنترنت خاصة بها تسمى شبكة اتصالات النقل المتعدد الخدمات (MTCC). سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل بحلول نهاية عام 2019.