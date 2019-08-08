انفجار بإحدى الوحدات العسكرية شمالي روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقوع انفجار أثناء اختبار سائل محرك نفاث بوحدة عسكرية بمقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا، مما أدى إلى إصابة 6 من العسكريين

لقي شخصان مصرعهما نتيجة انفجار نظام المحرك في ميدان التدريب العسكري في أرخانغيلسك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقال بيان الوزارة: "خلال اختبار سائل محرك نفاث، وقع انفجار واشعل المنتج. ونتيجة لهذا الحادث، أصيب ستة ممثلين من وزارة الدفاع ومن الشركة المطورة بإصابات متفاوتة الخطورة. وقد توفي اثنان من المتخصصين متأثرين بجراحهما".

تم نقل جميع الجرحى على الفور إلى مرفق طبي، ولم يتم الاخبار عن حالتهم الصحية.

وكان قد أعلن مصدر في القوات الأمنية بمقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا في وقت سابق، عن وقوع انفجار في إحدى الوحدات العسكرية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين.

قال المصدر لوكالة "سبوتينك": "وقع الانفجار في وحدة عسكرية على بعد 30 كم من سيفيرودفينسك. ووفقا للمعلومات الأولية، قتل اثنان وجرح 15".

وذكرت الخدمة الصحفية لمحافط المنطقة إيغور أورلوف، أنه أمر بإعداد طائرة الإسعاف.

وقال المصدر: "المستشفيات في منطقة أرخانغيلسك مستعدة لاستقبال محتمل لضحايا الحادث قرب نينوكسا".