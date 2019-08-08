تجربة سورية تزيد "سوخوي 34" قوة وجمالا

وكشف مصدر مطلع للصحفيين أن العملية التحديثية التي ستخضع لها طائرة "سو-34" التي كانت ولا تزال تنال إعجاب الطيارين، تهدف إلى تعزيز إمكانياتها القتالية من خلال تزويدها بأسلحة جديدة وتطوير إلكترونيات طيرانها.

وكان يوري بوريسوف وهو نائب رئيس الوزراء الروسي حاليًا، قد قال للصحفيين في ربيع 2017 إن العملية التحديثية التي ستخضع لها مقاتلات "سو-34" تأخذ في الاعتبار تجربة استخدامها في الحرب السورية على الإرهاب.

وبادر مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك في نفس العام إلى وضع خطة العمل على تحسين طائرة "سو-34". وتضمنت خطة "العملية التجميلية"، مثلا، تهيئتها لاستخدام الأسلحة الجديدة ووسائل الحرب الإلكترونية الحديثة.