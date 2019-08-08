الدفاع الروسية: مقتل 2 وإصابة 4 إثر إطلاق المسلحين قذائف في حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مدنيين وأصابة أربعة آخرون اليوم الخميس نتيجة لإطلاق صواريخ المسلحين قذائف في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "يوم الثامن من أغسطس قرابة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موسكو سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة حميميم إطلاق 4 صواريخ من الراجمات من الجهة الشمالية الغربية من بلدة كبانا باتجاه القاعدة"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في إحدى البلدات على بعد 2 كلم من مطار حميميم.

كما جاء في نص البيان: "لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون نتيجة اطلاق المسلحين للقذائف".

وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار في قاعدة حميميم الروسية بسوريا .

وكان المسلحون قد أطلقوا يوم الأثنين الماضي 5 آب/أغسطس الجاري 3 قذائف من الراجمات نحو قاعدة حميميم الروسية بسوريا.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري عن استهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.