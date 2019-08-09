الخارجية الروسية تستدعي مستشار السفارة الأمريكية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت باستدعاء مستشار ومبعوث السفارة الأمريكية في موسكو، على خلفية نشر خط سير تجمع غير مصرح به في العاصمة موسكو على موقع البعثة الدبلوماسية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية: "في التاسع من شهر آب/ أغسطس، تم استدعاء مستشار ومبعوث السفارة الأمريكية في موسكو، تيم ريتشاردسون. وقد تم تقديم احتجاج، على خلفية ما نشر من معلومات تتعلق بتجمع غير مصرح به في موسكو يوم 3 آب/أغسطس، على الحساب الخاص بالإدارة القنصلية لوزارة الخارجية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقع البعثة الدبلوماسية".

واعتبرت الخارجية الروسية أن نشر تجمع غير مصرح به على موقع البعثة الدبلوماسية، يعد تحريضا صريحا، وهو ما يمثل محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مقابلة على قناة "روسيا -1" التلفزيونية، أن الوزارة ستقدم إلى السلطات الأمريكية والألمانية معلومات حول كيفية تدخل مسؤوليهم الدبلوماسيين ووسائل الإعلام في الشؤون الداخلية لروسيا عند تغطية مظاهرات غير رسمية في موسكو.

وشهدت موسكو، في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، مظاهرة غير مصرح بها لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية في موسكو المزمع عقدها اليوم 8 أيلول/ سبتمبر، وتم توقيف 1074 شخصًا بسبب انتهاكات مختلفة. وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية بموسكو، قضايا جنائية تشمل أعمال شغب واعتداءات على ممثلي السلطات.

وجرت مظاهرات أخرى في موسكو بتاريخ 3 و 5 آب/أغسطس، تسلمت المحاكم 127 قضية إدارية، ومنها تم تحديد عقوبة الاحتجاز في 20 قضية".