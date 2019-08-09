موسكو: نتابع إجراءات واشنطن بتصنيع ونشر الصواريخ وسنتخذ الإجراءات الجوابية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتابع إجراءات واشنطن فيما يتعلق بتصنيع ونشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وستتخذ إجراءات جوابية لضمان أمنها إذا قامت واشنطن بتطوير ونشر هذه الصواريخ.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "وفقا لتعليمات الرئيس الروسي يوم 5 آب/ أغسطس، ستراقب وزارة الخارجية عن كثب إجراءات أنشطة الولايات المتحدة في تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ الأرضية المتوسطة المدى والقصيرة المدى".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في حال قامت واشنطن بمثل هذه الإجراءات، فإن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية لضمان أمنها.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن الرئيس الروسي أعلن أيضا التزاما أحاديا بعدم نشر الصواريخ التي كانت موضوع المعاهدة في تلك المناطق طالما لم تظهر أسلحة أميركية الصنع هناك.

وأضافت زاخاروفا، قائلة: "نحن ندعو واشنطن وحلفاءها إلى إظهار المسؤولية والانضمام إلى تجميد نشر الأسلحة، الأمر الذي سيضيف إمكانية التنبؤ في الشؤون السياسية".

انتهت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الـ2 من آب/أغسطس الجاري، بمبادرة من الولايات المتحدة. في نفس اليوم، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.