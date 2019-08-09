روسيا تعول على انعقاد اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، عن أمال موسكو بإمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في أيلول/ سبتمبر في جنيف.

وقال غاتيلوف، خلال مؤتمر صحفي: "القرار حول اللجنة الدستورية اكتمل تقريبًا. يجب أن تكون الخطوة التالية هي إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بشأن تشكيل لجنة دستورية في جنيف. نأمل أن يحدث هذا في أيلول/سبتمبر".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن في الأول من الشهر الجاري، في نهاية أول يوم من محادثات "أستانا" في نور سلطان، أن موسكو تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.

ووصف لافرينتييف، الذي يرأس الوفد الروسي نتائج المشاورات بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أنها "ستتيح تحريك الوضع السياسي من نقطة الجمود".