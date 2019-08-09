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16:31 09 أغسطس/ أب 2019
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    سيارة إليكترونية جديدة في معرض الانتاج المتطور لـ كلاشنيكوف في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع آرميا 2018

    شركة "كلاشنيكوف" تتجه لصناعات جديدة بعيدة عن الأسلحة

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
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    أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، أن مؤسسة "كلاشنيكوف" صنعت سيارة أجرة كهربائية "تاكسي" للعمل وفق نظام "مشاركة السيارات" تصل سرعتها إلى 80 كم في الساعة.

    ميخائيل كلاشنيكوف
    © Sputnik . Ilja Pitalev
    كلاشنيكوف... ماذا كان سيخترع لولا الحرب
    موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لـ"روستيخ": "...مجموعة شركات " كلاشنيكوف" مؤسسة "روستيخ" قامت بعرض سيارة كهربائية "يو في-4" للخدمة كسيارة أجرة وتم عرض عينة لسيارة كهربائية كجزء من معرض أحدث نماذج السيارات المتخصصة لسيارات الأجرة... وتم تصميم السيارة للشركات، التي تتطلب الحركة عبر مسافات كبيرة، وكذلك لشركات مشاركة السيارات".

    وأضاف البيان بأن " السيارة الكهربائية "يو إي-4" تتنقل على نحو سلس للغاية ولها درجة أمان عالية ومقاومة للحرائق والانفجارات في حالة وقوع حادث. ومن السهل استخدامها وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة ".

    وتصل قدرة السيارة إلى 50 كيلوواط، بسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة. مع احتياطي لتخزين الطاقة يصل إلى 150 كيلومترا، وتزن 650 كيلوغراماً، ويبلغ طول السيارة 3.4 متر وعرضها 1.5 متر وارتفاعها 1.7 متر.

    وأوضح المكتب الصحفي لـ "روستيخ" أن "كلاشنيكوف" عرضت في وقت سابق، في منتدى "أرميا- 2019" جيلا جديدا من السيارات الكهربائية "أو في أو إم ، التي ركبت نظام جديد لتكييف الهواء والتدفئة، واستخدمت نظام أكثر قوة لتشغيل المدخرة. وقد تم تجهيز "أو في أو إم" بهيكل جديد قابل للتعديل ونظام مكابح ولها ميزات تنقل للسرعة محسنة.

    وأعلنت شركة كلاشينكوف، في وقت سابق، أنها تقوم بتطوير تكنولوجيا سيارة كهربائية ستتنافس مستقبلا الرواد في هذا المجال، بما فيهم تيسلا.

    وتنتج "كلاشينكوف" في الوقت الحالي، عدة سيارات كهربائية، من بينها السيارة "يو في-4"، التي تنتجها الشركة للسوق المدنية، بقدرة 50 كيلوواط بسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة. وعرضت السيارة الكهربائية في المنتدى الدولي لسيارات "الأجرة" الأوروبية الآسيوية.

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