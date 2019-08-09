روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية

صرح ممثل روسيا الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، ومسألة إحداث منطقة أمنية "تركية-أمريكية مشتركة" في شمال هذا البلد صعبة جداً.

جنيف – سبوتنيك. وقال غاتيلوف في تصريح "مسألة المنطقة الأمنية حساسة جداً. نحن ندعم وحدة الأراضي السورية، ونعتقد أن سلطات سوريا يجب أن تبسط سيطرتها على كل مساحة البلاد. لكن يجب أيضاً مراعاة الواقع، دور الولايات المتحدة، دور تركيا، قلق تركيا إزاء ذلك، يجب علينا أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار العامل الكردي. بالطبع، نحن ندعم الاستقرار، ولكن في النهاية، يجب على السلطات السورية استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد".

هذا وكانت واشنطن وأنقرة قد اتفقتا سابقا،ً على إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا لإقامة المنطقة الأمنية في شمال سوريا. وأعلنت سوريا رفضها القاطع للاتفاق الأميركي التركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الأمنية، شمال شرق البلاد.