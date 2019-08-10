حادث يودي بحياة 5 أشخاص وجرح أخرين في تامبوف الروسية

أعلن متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في إقليم تامبوف الروسي، اليوم السبت، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين نقلوا إلى المستشفيات في تصادم حافلتين صغيرتين على الطريق السريع تامبوف-فورونيج .

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك إن" الحادث وقع على الطريق السريع ( 135 إم ) تامبوف-فورونيج، عندما اصطدمت حافلة صغيرة من نوع فيات دوكاتو بحافلة ستروين".

Два микроавтобуса столкнулись на трассе Тамбов — Воронеж. В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали:https://t.co/pkSCt6Wiz9



Фото: © ГУ МЧС по Тамбовской области pic.twitter.com/inLeKTRxq5 — ТАСС (@tass_agency) August 10, 2019

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة الحادث قتل خمسة أشخاص ونقل ثمانية إلى المستشفيات.

ولفت المتحدث إلى أن السلطات المحلية قدمت إلى مكان الحادث وتعمل على التحقيق بأسباب الحادث.