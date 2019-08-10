حادث يودي بحياة 5 أشخاص وجرح أخرين في تامبوف الروسية

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك إن" الحادث وقع على الطريق السريع ( 135 إم ) تامبوف-فورونيج، عندما اصطدمت حافلة صغيرة من نوع فيات دوكاتو بحافلة ستروين".
Два микроавтобуса столкнулись на трассе Тамбов — Воронеж. В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали:https://t.co/pkSCt6Wiz9— ТАСС (@tass_agency) August 10, 2019
Фото: © ГУ МЧС по Тамбовской области pic.twitter.com/inLeKTRxq5
وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة الحادث قتل خمسة أشخاص ونقل ثمانية إلى المستشفيات.
ولفت المتحدث إلى أن السلطات المحلية قدمت إلى مكان الحادث وتعمل على التحقيق بأسباب الحادث.
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