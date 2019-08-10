روس أتوم: حادث أرخانغيلسك وقع على منصة بحرية

أعلن قسم الاتصالات في مؤسسة "روس آتوم" الروسية، اليوم السبت، أن الصاروخ الذي انفجر أثناء الاختبار في موقع بالقرب من منطقة أرخانغيلسك الروسية، وقع على منصة بحرية .

وقال المؤسسة للصحفيين: "تم إجراء اختبارات الصواريخ على منصة بحرية وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ثم اعقبه انفجار".

وأضافت المؤسسة "إن المسؤولية المالية عن مستقبل عائلات العناصر التي قتلت جراء الحادث بطبيعة الحال تقع على عاتق الشركة الحكومية روس أتوم ولا يتعلق الأمر بالمساعدة لمرة واحدة فقط وهذا جزء صغير مما يمكننا القيام به كعلامة تقدير على العمل المتفاني للخبراء الذين ضحوا بحياتهم من أجل السلامة كلنا ".

يذكر أن يوم الخميس الماضي حصل حادث في منطقة أرخانجيلسك وقع خلاله انفجار عند الاختبارات الصاروخية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن شخصين قتلا على الأقل.