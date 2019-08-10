بالفيديو.. بوتين يقود الدراجة النارية في القرم

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، استعراض الدراجات النارية بالقرب من مدينة سيفاستوبول في القرم لنادي الدراجات "الذئاب الليلية".

وانتشر مقطع فيديو على تلغرام لبوتين وهو يقود دراجة نارية من طراز "أورال".

ويظهر الرئيس على الفيديو وهو يرتدي سترة من الجلد بمرافقة زعيم نادي "الذئاب الليلية"، ألكسندر زالداستانوف.

وافتتح بوتين المهرجان بخطاب موجه للمشاركين، قائلا: لديكم تقليد رائع يتعلق بالحفاظ على أفضل ما يمكن أن يكون في قلب كل شخص روسي.

وانضم إلى المهرجان رئيس القرم سيرغي أكسيونوف والحاكم المؤقت لسيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف.

وزين علم روسيا دراجة الرئيس بوتين وتم استقباله من قبل المشاركين بالمزامير.

يذكر أن بوتين حضر إلى مهرجان الدراجات في سيفاستوبول لأول مرة في يوليو/تموز عام 2010. ووصل وهو يقود دراجة ثلاثية العجلات من طراز Harley-Davidson.