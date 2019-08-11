بالصور..ملكة جمال روسيا للسيدات 2019

وكتبت نيشانوفا في صفحتها على انستغرام : "لقب ملكة جمال روسيا 2019.. لا أستطيع أن أصدق ان المسابقة قد انتهت، لقد مرت ستة أشهر من التحضيرات، والكثير من العمل والجهد بسرعة كبيرة! أشعر بسعادة عارمة السعادة وفخورة بنفسي.
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Хочу поговорить о путешествиях! Сегодня лечу ✈️ в Тунис на международный фестиваль красоты, моды и туризма. Летим большой компанией совместно с международным королевским женским клубом @womanstarworld во главе с Аллой Юрьевной Маркиной. Очень жду новых впечатлений, интересного общения и опыта! Перед главным моим конкурсом Миссис Россия в августе 2019, мне будет полезно побыть в такой атмосфере, пообщаться с другими победительницами конкурсов, посетить мастер-классы и, кончено же, посмотреть и открыть для себя новую страну! Мы всей семьей много путешествуем и любим это. Познавая мир, мы узнаем других людей и другие культуры, мы расширяем свой кругозор, мы совершенствуемся. Я уже более 20 стран посетила, но любимой страны, увы, у меня нет. Ведь каждый город, каждая страна уникальны и интересны. Я заметила, что даже возвращаясь в город, где была, знакомлюсь с ним его заново. Проходит время меняюсь я, а значит и какие-то взгляды. Если отдавать предпочтение в еде, то для меня это итальянская кухня. Люблю все блюда под их "Соусом". Единственное место куда мне хочется возвращаться всегда - это мой дом. Люблю Россию, люблю нашу страну и где бы я ни была, убеждаюсь, что лучше наших людей и нашей страны нет. Мы два года жили в Дубае и я очень скучала по Родине. Теперь буду скучать по моим дорогим - супругу и детям, ведь я первый раз лечу одна... ⠀ Как всегда выражаю благодарность: @anriznam @irinaa_vell @allamarkina_official @womanstar_blacksea ⠀ #instamaevka #завесноймы #maipjatnica #womanstar #тунис2019 #втунис #втунисе #womanstarblacksea #миссисгеленджик #конкурскрасоты #геленджик #Черноеморе #Геленджик2019 #Краснодарскийкрай #Россия #Тунис #катеринанишанова #миссисроссия #миссисроссия2019 #миссисгеленджик2019
وفي مقابلة أجراتها مع تلفزيون REN الروسي أشارت نيشانوفا البالغة من العمر 33 عامًا أنها شاركت في مسابقة الجمال عن طريق الصدفة، وذلك بناءً على نصيحة صديقتها، مشيرة إلى أنها بمشاركتها أرادت لفت الانتباه إلى مشاكل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
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Стало известно когда и где будет проходить грандиозный финал конкурса красоты Миссис Россия 2019. Конкурс пройдет 10 августа в Концертном зале Людмилы Рюминой в Москве. Теперь у меня есть полная программа мероприятий с 3 по 10 августа 2019, а так же все требования, которые необходимо выполнить всем конкурсанткам до начала мероприятия. Я начала подготовку к Миссис Россия 2019 сразу после победы в региональном конкурсе красоты и материнства Миссис Геленджик 2019. Спасибо за поддержку, друзья мои. ⠀ #Геленджик2019 #Москва2019 #womanstar #WomanStarWorld #womanstarblacksea #конкурскрасоты #blacksea #Gelendzhik #fashionмама2019 #fashionмама #мамагеленджик #мамагеленджика #конкурсгеленджик #конкурсроссия #конкурсмосква #Геленджик #Краснодарскийкрай #миссисгеленджик #катеринанишанова #миссисроссия #миссисроссия2019 #миссисгеленджик2019 @womanstarworld @womanstar_blacksea @missismoscowmissisrussia @allamarkina_official @ekaterina_camilleri
وتشترط المشاركة في ملكة جمال روسيا للسيدات أن يتراح عمر المتسابقة بين 22 و 43 عامًا بالإضافة إلى شرط كونها متزوجة ولديها طفل واحد على الأقل.
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