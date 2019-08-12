خبراء تجميل يكشفون أخطار أقنعة الوجه المصنوعة من الفواكه والخضار

قال خبراء تجميل إن أقنعة الوجه المصنوعة من الفواكه والخضروات لا تأتي بالنتائج المتوقعة، كما يمكنها أن تشكل خطرا على صحة الشخص.

قالت الأخصائية الروسية في أمراض الجلد، أمينة بردوفا، في مقابلة مع موقع" آيف.رو"، إن التخلص من تجاعيد الوجه والبقع القديمة وشد البشرة باستعمال أقنعة مصنوعة من الخيار الطازج أو الفراولة أو البطيخ أو الموز لن ينجح، لأن التأثير الوحيد لهذه المواد هو ترطيب خفيف للطبقة العلوية من البشرة.

وأضافت الأخصائية أن هذه الأقنعة لا تحقق أية نتيجة لأن مهام الجلد تشمل أيضا منع دخول أي أجسام غريبة إلى الجسم، إضافة إلى جودتها الرديئة.

كما أشارت الأخصائية إلى أن الأقنعة المنزلية يمكن أن تسبب حساسية للجلد، خاصة إذا كان الجلد جافا أو حساسا، كما يمكن الحصول على التهاب الجلد الطبيعي.

وقالت "على وجه الخصوص، يمكن الحصول على إحمرار البشرة بعد قناع من الطماطم، والذي من المفترض أن يكون له آثار رفع وتبييض، تحتوي الطماطم في الواقع على حمض يمكن أن يسبب الاحمرار والحروق للطبقة العليا من الجلد."

وأضافت الأخضائية أن استخدام الأقنعة المنزلية تشكل خطرا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل البشرة أولهم بشرة دهنية، لأنهم يتمتع بحساسية خاصة.