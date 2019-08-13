انخفاض مساحة الحرائق في مناطق سيبيريا الروسية لأول مرة منذ أسابيع

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي، اليوم الثلاثاء، أن مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا بدأت بالتراجع لأول مرة منذ أسابيع، حيث تقلصت مساحة الحرائق بنسبة 6 بالمئة إلى 266.4 ألف هكتار.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "تم إخماد خلال يوم أمس (12.08.2019) 49 حريقاً في الغابات على مساحة 5998 هكتاراً، وفقاً لهيئة مراقبة الغابات الإقليمية".

وأشارت الهيئة إلى أن حتى منتصف الليل من اليوم، تم إخماد بنشاط نحو 159 حريقاً على مساحة 266.4 ألف هكتار، بما في ذلك 135.5 ألف هكتار في إقليم كراسنويارسك و 121.6 ألف في منطقة إيركوتسك.

حرائق الغابات في سيبيريا تمتد على مساحة حوالي مليوني هكتار. ويشارك أكثر من أربعة آلاف شخص، وحوالي 500 قطعة من المعدات وأكثر من 50 طائرة في القضاء عليه. بفضل هذا، تم تقليل مساحة الدخان في المناطق السكنية 4.5 مرة منذ نهاية يوليو/تموز.

في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع فيديو توضح فيه كيف تقوم مروحيات "مي-8" بإطفاء الحريق في التايغا (الغابات).