بحلول نهاية العام... "روس آتوم" تخلد ذكرى ضحاياها بهذه الخطوة

نعى رئيس شركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، موظفي الشركة الذين لقوا حتفهم أثناء تجرية إحدى "المعدات الجديدة"، معلنا أن الشركة ستنتهي قبل نهاية العام من العمل على نماذج جديدة للأسلحة تكريما لذكراهم.

موسكو - سبوتنيك. وقال ليخاتشيوف: "لقد ودعنا زملاءنا، الذين لقوا حتفهم أثناء تجربة إحدى المعدات الجديدة إلى مثواهم الأخير. هؤلاء الناس هم فخر بلدنا، فخر الصناعة النووية. أفضل ما يمكننا عمله تخليدا لذكراهم هو أن ننتهي من العمل على النماذج الجديدة للأسلحة، التي يتعين علينا أن ننتهي منها قبل نهاية العام".

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية ألكسي ليخاتشيوف، أن موظفي المركز الروسي الفيدرالي النووي - معهد البحوث العلمية الروسي للفيزياء التجريبية، في ساروف، منطقة نيجني نوفغورود، والذين تضرروا في الحادث الذي وقع في منطقة أرخانغيلسك، يحصلون على أفضل الرعاية الطبية.

وقال ليخاتشيوف، خلال مراسم تشييع الضحايا، الذي جرى اليوم الاثنين في ساروف: "لقد شيعنا زملاءنا إلى مثواهم الأخير، والذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي خلال اختبارات لمعدات خاصة جديدة. ظلوا مخلصين لواجبهم ورحلوا أبطالاً حقيقيين".

وأضاف: "عقب الحادث المأساوي، لا يزال في المستشفى، موظفون آخرون من المركز النووي، يتلقون أفضل الرعاية الطبية. أتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة في أقرب وقت إلى عائلاتهم وأقربائهم".

ووقع، يوم الخميس الماضي، انفجار في موقع اختباري تابع لوزارة الدفاع الروسية في منطقة أرخانغيلسك، خلال اختبار تفاعل نظام الدفع السائل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل شخصين، فيما أبلغت شركة "روس آتوم"، عن وفاة خمسة من موظفيها خلال حادث اختبار نظام الدفع السائل.

وأعلنت السلطات العسكرية والمحلية أن الخلفية الإشعاعية في المنطقة لا تزال على مستواها الطبيعي.