روسيا تعلق على احتجاجات موسكو الأخيرة

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن الكرملين يرى أنه في موسكو كانت هناك احتجاجات قانونية ومحاولات لتنظيم أعمال شغب ايضا.

وقال للصحفيين: "هنا نحتاج إلى التمييز بشكل واضح حملة احتجاج قانونية مرخص لها مسبقا وفقا للاصول، واجراءات على الارجح تقع ضمن محاولات لتنظيم أو إشراك الناس في اعمال شغب واضطرابات اجتماعية وهذه ظواهر مختلفة تمامًا".

وتابع قائلا "في هذه الحالة هيئات تنفيذ القانون تقوم بواجباتها وبالطبع تفعل كل ما هو ضروري لقمع المحاولات غير القانونية، كما انها تقوم ايضا بتنظيم وضمان الأمن خلال الإجراءات المتفق عليها والقانونية".

وأوضح بيسكوف فيما يخص استخدام القوة المفرط من قبل رجال الأمن اثناء الاحتجاجات "نعتبر استعمال القوة غير المتكافئ أمر غير مقبول على الإطلاق كما اننا نعتبر ان الاجراءات القاسية من قبل رجال الامن لقمع أي اعمال شغب امر مبرر ايضا".

وأكد بيسكوف "نحن لا نتفق مع الكثيرين الذين يعتبرون ما يحصل هو أزمة سياسية".

وأشار أن الاحتجاجات تجري في العواصم الأوروبية وفي جميع أنحاء العالم.