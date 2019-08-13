روسيا تعلق على احتجاجات موسكو الأخيرة

وقال للصحفيين: "هنا نحتاج إلى التمييز بشكل واضح حملة احتجاج قانونية مرخص لها مسبقا وفقا للاصول، واجراءات على الارجح تقع ضمن محاولات لتنظيم أو إشراك الناس في اعمال شغب واضطرابات اجتماعية وهذه ظواهر مختلفة تمامًا".
وأوضح بيسكوف فيما يخص استخدام القوة المفرط من قبل رجال الأمن اثناء الاحتجاجات "نعتبر استعمال القوة غير المتكافئ أمر غير مقبول على الإطلاق كما اننا نعتبر ان الاجراءات القاسية من قبل رجال الامن لقمع أي اعمال شغب امر مبرر ايضا".
وأكد بيسكوف "نحن لا نتفق مع الكثيرين الذين يعتبرون ما يحصل هو أزمة سياسية".
وأشار أن الاحتجاجات تجري في العواصم الأوروبية وفي جميع أنحاء العالم.
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