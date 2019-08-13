بيسكوف: إنجازات روسيا في تطوير الأسلحة فريدة من نوعها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ما حققته روسيا من إنجازات في مجال تطوير الأسلحة يفوق بشكل كبير الدول الأخرى، بل وتعتبر فريدة من نوعها.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين: "لقد تحدث الرئيس الروسي في أكثر من مناسبة عن أن ما حققته روسيا من إنجازات في مجال تطوير الأسلحة يفوق بشكل كبير الدول الأخرى بل ويعتبر فريدة من نوعها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن لدى بلاده تكنولوجيا أكثر تقدما من تلك التي تستخدمها روسيا، في مجال الفضاء، مؤكداً أن واشنطن تعلمت الكثير من حالة الطوارئ بما يتعلق بنظام الدفع السائل في روسيا.

وكتب ترامب على تويتر تعليقاً على انفجار وقع في مقاطعة أرخانغيلسك الروسية أثناء اختبار محرك نفاث: "لقد تعلمت الولايات المتحدة الكثير من الفشل الذي أدى إلى انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تقنيات مماثلة، بل أكثر تقدما".

وأشار ترامب إلى أنه من المحتمل أن هذا الانفجار وقع في صاروخ من طراز "إس.إس.إكس-9 سكايفول". وقد قام حلف الناتو بإطلاق هذا الاسم على صاروخ مجنح غير محدود المدى مزود بمحطة للطاقة النووية من طراز 9 إم 370 بوريفيستنيك".