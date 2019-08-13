أرمينيا وروسيا ترسلان أكثر من 140 طنا من المساعدات الإنسانية المشتركة إلى سوريا

أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية، إرسال كل من أرمينيا وروسيا، مجموعة مشتركة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، يقدر وزنها بأكثر من 140 طنا.

يريفان - سبوتنيك. قال المكتب الصحفي التابع لوزارة الطوارئ الأرمينية في بيان له "بقرار مشترك من حكومتي أرمينيا وروسيا الاتحادية، أرسلت المساعدات الإنسانية إلى سوريا بواسطة المركز الروسي - الأرميني، للاستجابة الإنسانية".

وأوضح المكتب في بيانه، أن الشحنة تتكون من 52.5 طن من اللحوم و35 طنا من الأسماك المعلبة و40 طنا من السكر و14.5 طن من المواد الغذائية المجففة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين الأرميني والروسي يتكفلان بنقل المساعدات الإنسانية، وتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر السوري، المسؤولة عن عمليات التوزيع.

وكانت وزارة الخارجية الأرمينية ذكرت في وقت سابق، أن البلاد منحت حق اللجوء لأكثر من 22 ألف مواطن سوري، لتصبح الدولة الثالثة في أوروبا من حيث عدد اللاجئين السوريين، بالنسبة لعدد السكان في البلاد.

يذكر أن الجالية الأرمينية وصل تعدادها في سوريا قبل بدء الأزمة إلى أكثر من 110 آلاف شخص، معظمهم يقيمون في حلب ودمشق والحسكة، فيما غادرها بعد الأزمة نحو 90 ألف شخص، بحسب مصادر مختلفة.