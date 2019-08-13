أول فيديو لطرد مقاتلة للناتو حاولت اعتراض طائرة وزير الدفاع الروسي

حاولت مقاتلة للناتو من طراز "إف-18" الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أثناء تحليقها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

وكانت الطائرة التي على متنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تنفذ رحلة بمرافقة مقاتلتين "سو-27" تابعتين لسلاح الجو لأسطول البلطيق من كالينينغراد إلى موسكو.

وقام شويغو برحلة عمل إلى كالينينغراد لافتتاح مدرسة عسكرية ومراقبة الألعاب الدولية للجيش.

وحاولت مقاتلة اف-18 تابعة لحلف الناتو الاقتراب من طائرة الوزير، لكن المقاتلتين "سو-27" قامتا بإبعادها.

في الآونة الأخيرة ، بدأت الطائرات دون طيار الأجنبية وطائرات الاستطلاع تظهر بشكل متزايد على حدود روسيا، على الرغم من دعوات وزارة الدفاع. ويتم ملاحظتها فوق البحر الأسود، بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.