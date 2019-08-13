"روس كوسموس" تشرح سبب تأجيل موعد إطلاق أقمار صناعية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن إرجاء إطلاق 11 قمراً صناعياً مدنياً العام الماضي، كان لأسباب عدم جاهزية المعدات أو بمبادرة من العميل.

موسكو– سبوتنيك . وجاء في تقرير لـ"روس كوسموس" نشر اليوم، أنه كان من المخطط في عام 2018 إرسال 26 قمراً صناعياً إلى المدار، ولكن ما تم إطلاقه هو 15 قمراً فقط، والحديث يدور عن أقمار صناعية مدنية روسية وأجهزة لعملاء أجانب، دون الأخذ بالاعتبار الأقمار الصناعية العسكرية.

ومن بين الإطلاقات التي تمت، بحسب التقرير، سبع سفن شحن ومركبة فضائية مأهولة أرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية، واثنان من بين ثلاثة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، واثنان من أصل أربعة أجهزة للاستشعار من طراز "غلوناس"، وقمر صناعي أجنبي "سينتاينيل"، وثلاثة أقمار صناعية "أو3 ب".

ولم يتم، بحسب التقرير، إطلاق المخبر الجديد متعدد الوظائف "العلوم" إلى محطة الفضاء الدولية بسبب عدم جاهزيته. وتم تأجيل إطلاق قمر الاتصالات "غونيوستس- م" بسبب عدم جاهزية صاروخ "روكوت"، بالإضافة إلى عدم إطلاق قمر الاتصالات "يامال-601" بسبب عدم جاهزية صاروخ "بروتون".

وبحسب التقرير، تم أيضاً تأجيل إطلاق قمر الأرصاد الجوية "يليكترو – ل" إلى العام الجاري، بقرار من الحكومة الروسية. وتم تأجيل إطلاق قمر صناعي آخر للأرصاد الجوية "ميتيور-م" بسبب عدم جاهزيته للإطلاق. وتأجيل إرسال قمرين صناعيين للملاحة إلى المدار بسبب عدم الحاجة لإطلاقهما بهدف الحفاظ على نظام " غلوناس".

وجاء في التقرير، أنه تم تأجيل موعد إطلاق خمسة أقمار صناعية لغاية عام 2019 بمبادرة من العميل.