نائب وزير السياحة الصيني: العلاقات الروسية الصينية تشهد أفضل فترة في تاريخها

أكد نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، تشانغ شو، أن العلاقات "الروسية-الصينية" تشهد اليوم أفضل فترة في تاريخها.

فلاديفستوك - سبوتنيك. وقال تشانغ شو، خلال افتتاحه أعمال اللجنة الفرعية للتعاون في مجال السياحة باللجنة الصينية - الروسية للتعاون الإنساني في فلاديفسوك: "أن الصين وروسيا تعدان أكبر جارين مجاورين، وتحت قادة البلدين أصبحت العلاقات الصينية الروسية علاقة شراكة وتعاون استراتيجية شاملة، مضيفا ان" العلاقة بين البلدين تشهد أفضل فترة في تاريخها".

ونوه الوزير إلى أن هذا العام تصادف الذكرى الـ70 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى السنوية الـ70 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، فضلا عن كونه عام التعاون والتبادلات الإقليمية بين روسيا والصين.

وأشار تشانغ شو إلى، أن "الطرفان عقدا فعاليات مثمرة بشأن التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والتبادلات الإقليمية، وأن الصين ستبقى دائما داعما نشطا ومشاركا في التعاون في الشرق الأقصى".

ووفقا له، تعتبر موسكو وسانت بطرسبرغ وبريموري أكثر المناطق جاذبية للسياح الصينيين.