برلماني روسي: واشنطن اختارت طريقها من خلال الحروب التجارية

أكد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تقدم حقا على الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، إذ أنها قد اختارت لنفسها ومنذ فترة طويلة السير في طريق الحروب التجارية.

وقال البرلماني الروسي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "اختارت الولايات المتحدة لنفسها ومنذ فترة طويلة من الزمن السير في طريق الحروب التجارية والمعارك التي لا تلتزم بأي قواعد. ولذلك فإنها تنتهج صراحة سياسة تجارية حمائية لا تتناسب مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضاف، قائلا: "إن ما يجعل هذا الأمر واضحا بشكل خاص هو الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى القيود التجارية التي تستفيد الولايات المتحدة منها بصفتها تهديدا لأوروبا وكندا".

وفي أغسطس/آب الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة، قائلا: "سنغادر إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أسست "لإفادة الجميع، ما عدانا".

وأضاف: "أكثر دول العالم ثراء تدعي أنها بلدان نامية، للالتفاف على قواعد منظمة التجارة العالمية وكسب معاملة تفضيلية".