موسكو: على العلماء الروس اليقظة وخاصة الشباب لأنهم مراقبون من الغرب

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بـأنه يجب على العلماء الروس أن يكونوا يقظين، خاصة أن ممارسة التجسس الصناعي العلمي لم يلغيها أحد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يجب على العلماء أن يقيدوا أنفسهم بقواعد.

موسكو – سبوتنيك. وقال دميتري بيسكوف تعقيباً على قرار وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، نشره موقع "لينتا.رو" يتضمن أمراً بتشديد قواعد الاتصال بين العلماء الروس مع المنظمات الدولية الأجنبية:

"لا أعرف، أنا لم أر هذا النص بعد. إلا أنه إذا كان ما نشرتم من مقتطفات حقيقة فإن هذا يبدو وكأنه مبالغة. بطبيعة الحال يجب أن يكون العلماء ملتزمين باليقظة، خاصة وأن أجهزة المخابرات الأجنبية هي الأخرى في حالة يقظة، وأن أحدا لم يعلن بعد التوقف عن ممارسة التجسس الصناعي العلمي.

وأضاف: "بل وعملية التجسس تظل جارية ضد علمائنا خلال 24 ساعة يوميا و7 أيام أسبوعيا، وخاصة ضد العلماء الشباب. ولكن هذا ليس معناه أنه علينا أن نقيد أنفسهم بالقواعد، لأن هذا الأمر لن يؤدي سوى إلى نتيجة سيئة".

وتشير الوثيقة المنشورة، إلى أن عقد اللقاءات [مع المنظمات الأجنبية] يعتبر أمرا غير مسموح به إلا بإذن الرئاسة، وعلى المنظمات العلمية إبلاغها بذلك قبل موعد عقد اللقاء بخمسة أيام، وذلك بالإضافة إلى أنه يجب ألا يقل عدد المشاركين في اللقاء الواحد من الجانب الروسي عن شخصين. وعلى المشاركين الروس كذلك، عقب اللقاء، القيام بتقديم تقارير تتضمن محتويات الحوار ترفق بها نسخ لجوازات السفر الخاصة بالمشاركين الأجانب.