خروج طائرة عن المدرج أثناء هبوطها في إحدى مطارات ضواحي موسكو

أعلنت خدمة الطوارئ لوكالة سبوتنيك اليوم الخميس، أن طائرة من نوع "إيرباص 320" هبطت اضطراريا في أحدى مطارات ضواحي موسكو، وقد أشتعل محركها بسبب طائر، وتم إجلاء جميع الركاب.

وأضافت خدمات الطوارئ، أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر.

وقالت الخدمة: "كانت طائرة "إيرباص 320" تقوم برحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، هبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف (مطار) جوكوفسكي".

وأضافت الخدمة: اشتعلت النيران في المحرك بعد إقلاع الطائرة بقليل".

وأشارت الخدمة إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في المدرج بعد اصطدامها بطائر، مؤكدة أنه يتم الآن إجلاء الركاب وعددهم 234، وأنه لم يصب أحد بأذى.

وقد تم إخماد الحريق على الطائرة.