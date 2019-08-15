"روسكوسموس" توفر اتصالات ليزرية مع محطة الفضاء الدولية

تخطط شركة روسكوسموس في عام 2021، لإجراء تجربة لإنشاء خط اتصالات ليزري عالي السرعة بين القطاع الروسي من محطة الفضاء الدولية والأرض.

وقالت الخدمة الصحفية في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك": "التجربة الفضائية التالية هي خط اتصالات ليزري "محطة الفضاء الدولية-الأرض" (سي إل سي-2) ويخطط إنشاؤها في عام 2021".

ستكون هذه هي التجربة الثانية المشابهة التي يقوم بها متخصصون روس. أول مرة، استخدم المتخصصون الروس ليزر لنقل البيانات بين محطة الفضاء الدولية والأرض من 2011 إلى 2013، بعد أن قاموا بأكثر من 100 جلسة اتصال. في الاختبارات، تم تحقيق سرعة تزيد عن 600 ميغابت في الثانية، أي أنه كان من الممكن نقل 75 ميغابايت من المعلومات في الثانية. ومع ذلك، فإن النظام لم يدخل الخدمة.

في التجربة الجديدة، كما هو موضح في طلب المنظمين، والمرسل إلى المجلس العلمي والتقني المنسق للموافقة على التجارب على الجزء الروسي من المحطة الفضائية الدولية، من المخطط تحقيق معدل نقل بيانات يبلغ حوالي 10 غيغابت في الثانية، أي نقل 1.25 غيغا بايت من المعلومات خلال هذا الوقت. بالإضافة إلى التواصل مع الأرض، من المخطط في المرحلة الثانية إنشاء قناة اتصال ليزر بين المحطة الفضائية الدولية والمركبة الفضائية بسرعة 1.2 غيغابت في الثانية.

يتم العمل على خطوط الاتصال بالليزر في جميع البلدان المتقدمة في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا والصين.

يمكن لرواد الفضاء الروس الاتصال بمركز مراقبة المهمة على مدار الساعة. ومع ذلك، من خلال الوسائل الروسية، يتم توفير الاتصالات فقط عندما تحلق فوق الأراضي الروسية. عندما تتجاوز المحطة حدودها، يستخدم رواد الفضاء قنوات الاتصال الفضائية الأمريكية للاتصال بالخدمات الأرضية الروسية.