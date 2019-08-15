بوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جمهورية الهند رام نات كوفيند، ورئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، بمناسبة العيد الوطني للهند، يوم الاستقلال.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة السلطات الهندية بيوم الاستقلال، مشيدا بالعلاقات بين موسكو ونيودلهي، واعرب عن ثقته في تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال البيان: " أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند، رام ناث كوفيند، ورئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، بمناسبة العيد الوطني للهند، يوم الاستقلال".

كما أشار الرئيس الروسي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الهند في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها، ودور البلاد على الساحة العالمية.

كما أشاد الرئيس الروسي بتطور العلاقات الروسية الهندية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما عبر عن ثقته في زيادة تعزيز التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات، والعمل على حل القضايا الملحة في جدول الأعمال الإقليمي والدولي لصالح مواطني الدولتين، بما يتماشى مع ضمان استقرار الأمن في آسيا والعالم، بحسب ما ذكر المكتب الصحفي للكرملين.