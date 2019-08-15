روسيا تختبر محركا نوويا للتحليق إلى القمر

نجح عدد من مكونات النموذج الأولي المستقل للنموذج الأرضي لوحدة النقل والطاقة (TEM) في اجتياز اختباراتهم الأولى.

يعمل الجهاز على نظام الدفع النووي بالميغاواط وهو جزء من برنامج "الأنشطة الفضائية لروسيا للفترة 2013-2020". هذه المعلومات موجودة على صفحات تقرير روسكوسموس للعام الماضي.

تمت الموافقة في عام 2010 على المشروع تحت اسم "إنشاء وحدة نقل وطاقة على أساس نظام الدفع النووي فئة ميغاوات". ثم، تم تخصيص 17 مليار روبل روسي لتنفيذه. تم تقديم صورة لـ "القاطرة النووية" المستقبلية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، وقبل شهر، أعلن مركز الأبحاث كيلديش، أنه تم الانتهاء بنجاح من اختبار نظام التبريد للمحرك.

يذكر أن الهدف الرئيسي للمشروع المحلي من فئة ميغاواط هو إنشاء مجمعات طاقة عالية الأداء ستتيح في المستقبل حل مجموعة واسعة من المشكلات في صناعة الفضاء، من استكشاف قمرنا إلى بناء قواعد القمر التلقائي.

السمة الرئيسية لـ"القاطرة النووية" الروسية هي استخدام خليط الهليوم زينون كمبرد، ومفاعل مبرد بالغاز بدرجة حرارة عالية، فضلاً عن تصميم فريد للمادة والمواد. كل هذا قادر على ضمان التشغيل المستمر للتركيب لمدة 100 ألف ساعة، والتي من الناحية النظرية ستسمح للمركبة الفضائية المحلية بالوصول إلى حافة النظام الشمسي.