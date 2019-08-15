لافروف: موسكو مستعدة للنورماندي بعد تنفيذ الاتفاقيات السابقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا ستطالب في المحافل الدولية بتنفيذ اتفاقيات مينسك، وأنها مستعدة للقاءات صيغة نورماندي، لكن يجب تنفيذ ما اتفق عليه قادة نورماندي منذ أعوام مضت.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا "منطقة الأفكار": "سوف نطالب بشدة في المحافل الدولية بتنفيذ اتفاقيات مينسك. سنكون مستعدين للقاءات صيغة نورماندي، لكن من أجل ذلك، يجب أولا تنفيذ ما اتفق عليه قادة نورماندي منذ ما يقرب من 3 أعوام مضت".

ويجري الحديث، على وجه الخصوص، حول فصل القوات وسحب المعدات في ثلاث مناطق من خط التماس ودخول قانون حول الوضع الخاص لدونباس حيز التنفيذ.

وفي سياق متصل، أعلن لافروف عن زيارة وزير الخارجية الألماني إلى موسكو خلال الأيام المقبلة وقال: "في غضون أيام قليلة، سيزورنا وزير الخارجية الألماني، ووزير خارجية مالطة".

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014، في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.