بوتين يكرم طياري "إيرباص A321" بعد هبوطها الاضطراري الناجح

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طياري الطائرة "إيرباص A 321" التابعة للخطوط الجوية "أورال" لقب "بطل روسيا" بعدما نفذا هبوطا اضطراريا ناجحا في ضواحي موسكو بعد اصطدام محركاتها بسرب طيور.

وقال بوتين خلال افتتاح الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن: "لقد وقعت مرسومًا بشأن منح طاقم الطائرة، والذي كما تعلمون، نفذ هبوطا اضطراريا في مطار جوكوفسكي. لقد مُنح قائد الطائرة والطيار المشارك ألقاب أبطال روسيا الاتحادية، وحصل جميع أعضاء الطاقم الآخرين على وسام الشجاعة".

كما أعرب الرئيس عن أمله في عدم تكرار مثل هذه الحوادث وقال: "لا أريد أن يحدث شيء مماثل على الإطلاق".

وأضاف بوتين "مستوى تدريب الطيارين في هذه الشركة يمكن اعتباره مرضيا".

واضطرت الطائرة الروسية من طراز "إيرباص A321" تحمل على متنها 226 مسافرا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد يوم أمس الخميس إلى تنفيذ هبوط وسط الحقول، خارج موسكو، بعدما اصطدم سرب من طيور النورس بمحركها.

وأقلعت الطائرة من مطار جوكوفسكي في موسكو وكانت في طريقها إلى مطار سيمفروبول في شبه جزيرة القرم، ولكن الطائرة اصطدمت بسرب الطيور عقب إقلاعها بوقت قصير، وهبطت وسط الحقول على بعد نحو كيلومتر واحد من مدرج المطار.