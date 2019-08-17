العثور على 1700 قنبلة في قلعة روسية

تم العثور على مستودع للذخيرة في قلعة مدينة كيرتش في جمهورية القرم الروسية خلال عمليات إزالة الألغام.

وحسب بيان خدمة الطوارئ الروسية، تم اكتشاف 1700 صاروخ جوي وقنبلة شديدة الانفجار وزنها 100 كغ، من أيام الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إزالة الذخيرة بأمان وتسليمها إلى موظفي الوحدة البحرية الخاصة بوزارة الطوارئ في شبه جزيرة القرم، الذين أخرجوا القنابل إلى ساحة تدريب خاصة ودمروها.

يذكر أنه في مارس/آذار تم القضاء على قنبلة جوية وزنها 500 كيلوغرام من أيام الحرب العالمية الثانية في شبه جزيرة القرم. وتم العثور على الاكتشاف خطير من قبل الغواصين على شاطئ بري في قرية أوردجونيكيدز. وكانت القنبلة في قاع البحر، على بعد 250 متر من الساحل.