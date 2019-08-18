شويغو: روسيا لن ترفض الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدات الأسلحة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد أن روسيا لن ترفض أبدا الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدات الأسلحة ودائما كانت شفافية ومنفتحة.

وقال شويغو خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 24": " لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة".

وأضاف شويغو قائلا: " لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنه رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته".

وتابع شويغو قائلا: " إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم الغائها بشكل تام، كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".

وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متعذرة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن سريان معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من يوم الجمعة، الموافق 2 آب/ أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.