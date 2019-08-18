شويغو: روسيا لن تنشر صواريخها في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك

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كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد أن موسكو لا تخطط نشر الصواريخ التي تنتهك اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا.

يتبع...