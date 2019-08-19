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11:38 19 أغسطس/ أب 2019
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    العثور على رسالة في زجاجة من بحار روسي عمرها 50 عاما

    © Fotolia / Chad Zuber
    روسيا
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    عثر أمريكي على رسالة كتبها بحار روسي عمرها 50 عاما وتركها داخل زجاجة.

    البداية عندما نشر الشاب الأمريكي تايلر إيفانوف منشورا على حسابه على فيسبوك، يقول فيه إنه عثر على زجاجة فيها رسالة مكتوبة باللغة الروسية، وطلب المساعدة في ترجمتها.

    وأرفق إيفانوف المنشور بصورتين واحدة للزجاجة وداخلها الرسالة، وأخرى لمحتوى الرسالة، وبدا أنها بحالة جيدة. 

    وتفاعل عدد كبير من الرسالة، إذ أعاد نشرها أكثر من 1400 مرة، وأعجب بها أكثر من 2000 شخص.

    وتحولت الصورة إلى قصة بعدما اهتمت وسائل الإعلام الروسية بالرسالة وبدأت في تتبع مصدرها، وتبين أن كتبها بحار روسي كان على متن السفينة الروسية سولاك، يوم 20 يونيو/حزيران 1969، وأكدت أن كتبها هو الكابتن أناتولي بوتسانينكو، وأنه مازال على قيد الحياة.

    شارك البعض في ترجمة الرسالة التي كانت واضحة ويمكن قرأتها، على فيسبوك وجاء فيها: "تحيات خالصة! من السفينة الأم في أسطول الشرق الأقصى الروسي "في آر إكس إف سولاك". أحي مَن يعثر على الزجاجة وأطلب منه أن يرد برسالة إلى جميع أفراد طاقمنا على العنوان "Vladivostok -43 BRXF Sulak". نتمنى لكم صحة جيدة وسنوات طويلة من الحياة والإبحار السعيد. 20 يونيو/حزيران 1969"

    وقال إيفانوف إنه خرج بحثا عن حطب للتدفئة حين وجد الزجاجة وداخلها الرسالة في حالة جيدة نظرا لوجود سدادة بلاستيكية، وذلك على بعد 32 كيلومترا غرب قريته شيشماريف.

    وتمكنت قناة "روسيا 1" من الوصول إلى كاتب الرسالة، وأطلقت عليه اسم "رسول من الماضي"، وظهر الكابتن بزي البحرية الروسية، وغالبته دمعة سقطت من عينيه أثناء التقرير.

    وقال بوتسانينكو إنه ألقى بالرسالة في الماء أثناء ودجوده على متن السفينة سولاك، التي أشرف على بنائها عام 1966 وخدم في البحرية حتى عام 1970.

    إلا أن دموع بوتسانينكو انهمرت عندما رأى صورة الرسالة.

    وأوضح بوتسانينكو أنه في تلك الفترة كان أصغر قائد سفينة في منطقة المحيط الهادئ وكان يبلغ من العمر حينها 33 عامًا.

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