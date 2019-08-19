محكمة تلزم الدفاع الروسية بدفع 103 ملايين دولار لإصلاح وتحديث غواصة نووية

ألزمت محكمة موسكو للتحكيم، بدعوى من مركز إصلاح السفن "زفيزدوتشا" (أرخانغيلسك) التابع لمؤسسة بناء السفن المتحدة الروسية، وزارة الدفاع الروسية بدفع أكثر من 6.7 مليار روبل (103) ملايين دولار.

موسكو- سبوتنيك. فوفقاً لقرار المحكمة، طالبت "زفيزدوتشا" في دعوتها باسترداد نحو 103 ملايين دولار بموجب عقد حكومي مؤرخ بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2004، وذلك لإصلاح وتحديث عميق للغواصة النووية "بودموسكوفي" (مشروع دولفين).

ووافقت محكمة موسكو للتحكيم بشكل تام على الدعوى القضائية لأعمال إصلاح السفن والمطالبات لوزارة الدفاع جزئيا، واستردت حوالي 32 مليون روبل من "زفيزدوتشا".

وبعد تسوية المطالب، ألزمت المحكمة وزارة الدفاع بدفع أكثر من 6.7 مليار روبل (103) ملايين دولار لشركة.

وذكر المكتب الصحفي التابع لشركة "زفيزدوتشا"، أن الشركة قد سلمت في كانون الأول/ ديسمبر 2016 الغواصة "بودموسكوفي" إلى البحرية الروسية بعد اكتمال الإصلاح. الغواصة "بودموسكوفي" تخضع للإصلاح منذ عام 1999. ووفقا لبيانات من المصادر المفتوحة، فقد كان العمل جاريا على تحويل الغواصة إلى جهاز غوص لأعماق البحار.